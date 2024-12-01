دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سُحبت الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية، حسبما نقلت صحف محلية عن مرسوم قالت إنه نُشر في الجريدة الرسمية، السبت.

وقضى المرسوم بسحب الجنسية من الفنان داود حسين والمطربة نوال الكويتية، وممن اكتسبهما معهما عن طريق التبعية.

وحصل حسين ونوال على الجنسية بموجب مرسوم في عام 2001.

ومنذ 3 أشهر، بدأت السلطات الكويتية حملة قالت إنها تستهدف "حالات الجنسية المزورة والمزدوجة". وبحسب مسؤولين فإن عمليات الفحص ستمتد حتى العقود الماضية.

كانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت قررت، في اجتماعها الخميس، سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1758 حالة، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء الكويتي.

وأصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الخميس، مرسومًا أميريًا بشأن قانون إقامة الأجانب، يهدف إلى مواجهة "أوجه القصور والثغرات التي اعترت" أحكام مرسوم عام 1959.