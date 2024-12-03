نشر الثلاثاء ، 03 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قررت مارغوت روبي صفع ليوناردو دي كابريو أثناء اختبار أدائها لدور في فيلم "ذئب وول ستريت" بدلاً من تقبيله، وفقًا لنجمة فيلم "باربي"، وقالت إنها شعرت بالذعر من قيامها بذلك.

وأضافت مازحة خلال حلقة حديثة من بودكاست "Talking Pictures"، إن صفع شريكها في المشهد كان في الواقع شكلاً من أشكال الاعتداء الذي قد يؤدي إلى اعتقالها.

و"لحسن الحظ"، بحسب روبي أحب دي كابريو والمخرج سكورسيزي ذلك. وخرجت من اختبار الأداء هذا ليس فقط لتفوز بالدور في النهاية، ولكن أيضًا بدون قيود.

وأوضحت روبي أن الصفعة لم تكن في النص، في إشارة إلى مشهد رمي الماء في الوجه الذي كانت تقرأه مع دي كابريو أثناء اختبار الأداء.

وتابعت أنه في مرحلة ما بعد الارتجال، عاد دي كابريو إلى النص وكان السطر الأخير هو 'تعال إلى هنا وقبلنّي".

ووفقًا لروبي، ساد الصمت المطبق بعد ذلك مباشرة، حتى انفجر سكورسيزي ودي كابريو ضاحكين، وأيدا مافعلته بقولهما: "كان ذلك رائعًا!"

ومع ذلك، شعرت بالذعر وقالت في نفسها: "سوف يتم القبض عليك. أنا متأكدة تمامًا من أن هذا اعتداء، وضرب. لن تعملي مرة أخرى فحسب، بل ستذهبين إلى السجن بسبب هذا".

ولعبت روبي دور زوجة دي كابريو في فيلم "ذئب وول ستريت"، وهو الدور الذي ساهم فيما بعد بانطلاقتها الكبيرة عندما عُرض الفيلم لأول مرة في دور العرض في عام 2013. وحصل الفيلم على خمسة ترشيحات لجوائز الأوسكار في ذلك الوقت.

وغني عن القول أن روبي لم تدخل السجن أبدًا بسبب صفع دي كابريو، وبدلاً من ذلك واصلت مسيرتها المهنية المزدهرة في هوليوود كممثلة ومنتجة مرشحة لجائزة الأوسكار.