عمره 17 عاما.. جاك فيل "بطل خارق" بلا مأوى في الحقيقة ويطلب المساعدة

(CNN)-- ناشد الممثل جاك فيل الذي لعب دور كيد لوكي في الموسم الأول من مسلسل مارفل "لوكي" المساعدة من الجمهور بعد أن مر بأوقات عصيبة.

ونشر فيل مؤخرًا على تيك توك مقطع فيديو تحدث فيه عن الصعوبات التي يواجهها، قائلاً "مرحبًا. أنا ممثل مشهور، عمري 17 عامًا وأنا بلا مأوى".

وأضاف: "ربما تعرفني من مسلسل (لوكي) أو (نهاية العالم اللعين)، أو العديد من الأفلام الأخرى التي لعبت فيها أدوارًا مهمة. لم أذكر الكثير عما يحدث في حياتي، لكنني أعتقد أنه حان الوقت للكشف عن الحقيقة".

وتابع: "دون الخوض كثيرًا في التفاصيل، تعرضت للإساءة في المنزل. كان عنفًا جسديًا وإساءة عاطفية وما إلى ذلك".

ووفقًا للممثل الشاب: "رفضت الخدمات الاجتماعية مساعدتي على الرغم مما قلته لهم. أنا يائس. كنت أنام في الشوارع.. أنا أنام حاليًا في مقطورة حطمت نوافذها، وهي غير آمنة وتبعد ساعتين عن عملي، مما يعني أنني أكافح للوصول إلى العمل كل يوم. إنه أمر صعب. الحياة صعبة".

وناشد فيال متابعيه مشاركة ما قال إنه يحدث معه، على أمل أن يتمكن من الحصول على نوع من السكن بالقرب من لندن.

وفي مقطع فيديو لاحق نشره الثلاثاء، قال إنه تم الاتصال به من قبل الخدمات الاجتماعية لعقد اجتماع يمكن أن يساعده.

وقال فيال: "لا أعرف ماذا فعلتم يا رفاق، لكن الأمر خرج إلى العلن وقد ساعدني حقًا. إنهم يتخذون إجراءات الآن.. إنهم يفعلون شيئًا بالفعل. بارك الله فيكم جميعًا. شكرا جزيلا لكم".

ووعد بإخبار متابعيه بما سيحدث في الاجتماع.

