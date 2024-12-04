نشر الأربعاء ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- تعرضت فرقة Sports Team البريطانية المستقلة للسرقة تحت تهديد السلاح في بداية جولة لها في الولايات المتحدة.

ولم تكن الفرقة المكونة من 6 أفراد، والتي من المقرر أن تقدم عروضًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة هذا الشهر، قد قدمت أول عرض لها حتى تم اقتحام شاحنتهم في محطة وقود في فاليجو، كاليفورنيا، صباح الثلاثاء.

ونشرت الفرقة مقطع فيديو لما حدث عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، وسردت من خلاله موجزاً للواقعة عندما توقفوا على الطريق لتناول القهوة.

ويظهر الفيديو اقتحام شاحنتهم البيضاء وشخصًا يصرخ "انزل" و"ادخل" إلى المقهى حيث توقف أعضاء الفرقة.

وكتبوا تعليقًا على الفيديو: "لقد تعرضنا للتو للسرقة تحت تهديد السلاح بعد 10 دقائق من بدء الجولة الأمريكية".

وتابعوا في منشورهم: "توقفنا لتناول القهوة. دخل رجل قائلاً إن بعض الرجال يصطدمون بشاحنة. ركضنا لمحاولة إيقافها ووجدنا رجالًا ملثمين ينهبون الشاحنة. بدأوا في الصراخ وأخرجوا مسدسًا".

ووفقًا لمنشورهم، اتصلت المجموعة بالشرطة بشأن الاقتحام وطُلب منهم "تقديم تقرير عبر الإنترنت"، وعلى الرغم من الصدمة، بدت الفرقة مصممة على أن العرض يجب أن يستمر.

وكتبوا: "لقد فقدنا الكثير من المعدات الشخصية، لكنهم لم يحصلوا على الآلات، لذا سنقود السيارة إلى ساكرامنتو للعزف الليلة".

وقالت الفرقة لشبكة سكاي نيوز إن كاميرات وأجهزة كمبيوتر محمولة، ومقتنيات شخصية أخرى سُرقت، لكن الآلات كانت آمنة لأن "الجزء الخلفي من الشاحنة محصن"، كما أوضحوا. ومع ذلك، قال قائد الفرقة أليكس رايس إن جوازات سفر ثلاثة من أعضاء الفرقة سُرقت.

وتواصلت شبكة CNN مع إدارة الشرطة في فاليجو للتعليق.

وأصدرت الفرقة ألبومين ضمن أفضل 10 ألبومات في المملكة المتحدة، وتم ترشيح ألبومهم الأول "Deep Down Happy" لجائزة ميركوري في عام 2020.

ويذكر أن. عازف الغيتار الرئيسي للفرقة، هنري يونغ، كان كاتب رياضي سابق في شبكة CNN في مكتب الشبكة بلندن.