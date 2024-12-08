أيمن زيدان اعتذر.. إليكم ردود أفعال فنانين سوريين على "تحرير" دمشق

نشر الأحد ، 08 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بمجرد سيطرة فصائل المعارضة السورية على دمشق وإعلانها "محررة"، فجر الأحد، بدأ فنانون سوريون بالتعبير عن موقفهم مما يجري في سوريا، ومنهم الفنان أيمن زيدان الذي اعتذر "بشجاعة"، بينما نشرت أصالة علم الاستقلال (الذي يرمز للثورة) تحت وسم "سورية حرة"، بينما أشار آخرون لهروب بشار الأسد.

وقال أيمن زيدان في منشور عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل: "أقولها بالفم الملآن كم كنت واهماً.. ربما كنا أسرى لثقافة الخوف.. أو ربما خشينا من التغيير لأننا كنا نتصور أن ذلك سيقود إلى الدم والفوضى".

وأضاف بطل مسلسل "العميل": "لكن ها نحن ندخل مرحلة جديدة برجال أدهشنا نبلهم في نشر ثقافة التسامح والرغبة في إعادة لحمة الشعب السوري.. شكراً لأنني أحس انني شيعتُ خوفي وأوهامي.." وختم زيدان منشوره بالاعتذار: "بشجاعة أعتذر مما كنت أراه وأفكر فيه".

وكتبت الفنانة السورية يارا صبري عبر صفحتها على فيسبوك: "مبارك لنا جميعا، خلص الأبد وسوريا العظيمة ليست حكراً على شخص ولا أحد، سوريا لجميع السوريين" في إشارة من بطلة مسلسل "بكرا أحلى" إلى زوال العبارتين الشهيرين اللتين طالما ارتبطتا بحكم آل الأسد "إلى الأبد"، و"سورية الأسد".

وشاركت يارا التي تتبنى قضية المعتقلين والمفقودين في سجون المخابرات السورية منذ 2011، قصصًا عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، تتعلق بأخبار الإفراج عن معتقلي سجن "صيدنايا" السيء الصيت.

وبطرافته المعهودة نشر الفنان أيمن رضا صورة سابقة له من أمام نواعير مدينة حماة الأثرية، وعلق عليها بالقول: "مبروك سوريا"، واستعار من مفردات شخصية "أبو ليلى" الشهيرة التي أداها في مسلسل "أبو جانتي": "حدا بيعرف وين هرب سمير ...؟؟؟؟" في إشارة على مايبدو لمصير بشار الأسد المجهول.

وتوجه الفنان عبدالحكيم قطيفان في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام بالمباركة للسوريين، علق عليه بالقول: "الآن ولدنا نحن السوريين جميعاً من جديد.. الآن ولدت سوريتنا العظيمة من جديد...مباركاتنا القلبية لكم بهذه اللحظة التاريخية العظيمة.. يا أهلنا".

وبارك الفنان سامر إسماعيل لـ "كل العالم" على هذه اللحظة التي وصفها بـ "التاريخية"، وأبدا أسفه في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، لأنه خارج البلاد حالياً، ولم يشهد هذا اليوم، رغم أنه لم يغادر سوريا إلا للعمل خلال الـ 13 عامًا الماضية.

وظهر الفنان مازن الناطور دامع العينين في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وبارك لسوريا وللسوريين "الشرفاء الأحرار" بحسب تعبيره.

وعلق الفنان بشار إسماعيل عبر صفحته في فيسبوك على "السقوط السريع للنظام الجبان" بحسب تعبيره، معتبرًا أنه "أكبر دليل على كره وحقد كل مكونات الشعب له، ولكن الخوف كان مسيطرا على الجميع فالسجون، والتعذيب منعت البشر من البوح بمكنوناتها".

ونشرت المخرجة رشا شربتجي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة غرافيك لخريطة سوريا، علقت عليها بالقول: "يا رب تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وسلام ومحبة، وتنصف هالشعب يلي داق كل أنواع المرار والوجع لمدة 14 سنة".

وأضافت مخرجة "الولادة من الخاصرة": "بلدنا بحاجة ناس تحبها وتساعدنا لنكسر الخوف يلي جواتنا، يارب يكون القادم عادل ومعتدل ومحب ويرسم خريطة سوريا الجميلة اللي منتمناها، ومنتمنى نكمل فيها".

وكتب مكسيم خليل في تدوينةٍ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كان اسداً علينا.. هرب محتفظاً بحق الرد، أسد العروبة هْرَب، بن حافظ هْرَب كما بن علي هَرب.. افرحي سورية عدتي حرة" في إشارة إلى هروب بشار الأسد.

ونشر الفنان مصطفى الخاني عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورة غرافيك لخريطة سوريا باللونين الأبيض والأسود، كتبت عليها عبارة "سوريا الله يحميكي".

ونشرت المطربة السورية أصالة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لعلم الاستقلال (الذي يعرف بعلم الثوة)، وعلقت عليه بالقول:"سورية حرة.. الحمدلله عسلامتك يابلدي".