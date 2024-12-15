نبيل الحلفاوي فارق الحياة.. "قلب الأسد" توقف عن الخفقان

نشر الأحد ، 15 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فارق الفنان المصري نبيل الحلفاوي الحياة، الأحد، عن عمر 77 عامًا، وأعلن ابناه وليد وخالد عن وفاته في تدوينة نشرها الحساب الرسمي للفنان الراحل على منصة "إكس"، كما نعته نقابة المهن التمثيلية في مصر عبر صفحتها على فيسبوك.

وكان الفنان المصري الراحل قد نُقل إلى إحدى مشافي القاهرة إثر وعكة صحية، الثلاثاء 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، و"حُجز في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى رحل عن عالمنا"، بحسب موقع "بوابة الأهرام" الحكومي المصري.

والفنان الراحل من أبرز وجوه الدراما والسينما المصرية، وتخرج من قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة مطلع سبعينيات القرن الماضي، وبدأ مسيرته الفنية من المسرح.

وقدم نبيل الحلفاوي خلال مسيرته عشرات الأدوار السينمائية والتلفزيونية التي لا تُنسى، ومنها دور "نديم قلب الأسد" في سلسلة "رأفت الهجان" الشهيرة، و"الزيني بركات"، و"زيزينيا"، و"الملك فاروق"، و"ونوس"، و"لأعلى سعر"، و"القاهرة كابول".

ومن أدواره السينمائية الشهيرة، دوره في فيلم "الطريق إلى إيلات"، وكان آخر ظهور سينمائي له كضيف شرف على فيلم "تسليم أهالي" من إخراج ابنه خالد.

