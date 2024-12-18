أحلام تبارك لقطر باليوم الوطني وتهنئ أولادها بهذه المناسبة

نشر الأربعاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تفاعل فنانون عرب من بينهم أصالة، وحسين الجسمي، ووليد توفيق، وديانا حداد، مع اليوم الوطني القطري، الأربعاء، ووجهوا التهنئة لشعب قطر وقادتها عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل، وهنأت الفنانة الإماراتية أحلام أولادها الذين يحملون الجنسية القطرية بهذه المناسبة.

وكتب المطرب الإماراتي حسين الجسمي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا): "تجتمع القلوب بمشاعر المحبة والفخر لأهلها الأشقاء الأوفياء.. جيران نفاخر بهم وبإنجازاتهم التي أبهرت العالم بتاريخهم العريق وتراثهم الأصيل وتقدمهم المشهود".

ونشر الجسمي مقطع فيديو يتغنى فيه بقطر، ووجه التهنئة لشعبها وقادتها.

وباركت المطربة السورية أصالة لقطر "الحبيبة" وقيادتها باليوم الوطني.

وكذلك المطربة اللبنانية ديانا حداد، وكتب في تدوينة نشرتها بهذه المناسبة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "دامَت قطر بِسَلام وأمَان وحب".

وعبر وليد توفيق سعادته بأن يكون في قطر في هذا اليوم، ومن خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة "إكس"، توجه المطرب اللبناني بالتهنئة للشعب القطري، باليوم الوطني.