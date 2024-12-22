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بليك ليفلي تتهم زميلها في فيلم "It Ends With Us" بالتحرش والسعي لتدمير سمعتها

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بليك ليفلي تتهم زميلها في فيلم "It Ends With Us" بالتحرش والسعي لتدمير سمعتها
Credit: by ETIENNE LAURENT/AFP via Getty Images)

(CNN)-- اتهمت بليك ليفلي زميلها في بطولة فيلم "It Ends With Us" والمخرج جاستن بالدوني بالتحرش الجنسي، والانتقام في شكوى حقوق مدنية، زاعمة أنه وفريقه وضعوا "خطة" لتدمير سمعتها.

وفي شكوى قدمتها إلى إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا، الجمعة، وحصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، تزعم ليفلي أنه أثناء تصوير فيلم "It Ends With Us"، عُقد اجتماع لمعالجة "بيئة عمل معادية كادت أن تعرقل الإنتاج".

وأثارت ليفلي مخاوف بشأن "التحرش الجنسي المتكرر، وغير ذلك من السلوكيات المزعجة من قبل السيد بالدوني"، وتنص الشكوى على أن زوجها الممثل والمنتج رايان رينولدز، كان حاضرًا في الاجتماع، كممثلٍ عنها.

وبحسب الشكوى، ناقش الطرفان "بشكل تفصيلي السلوك غير اللائق الذي تعرضت له السيدة ليفلي وموظفوها وطاقم العمل الآخرون على يد السيد بالدوني" ومنتج الفيلم جيمي هيث. واتفقا في ذلك الوقت على أن ليفلي وموظفيها لن يُعرض عليهم بعد الآن مقاطع فيديو عارية أو صور لنساء، ولن يكون هناك المزيد من الإشارة إلى إدمان الزوجين المزعوم للمواد الإباحية، كما لن يتم توجيه المزيد من التعليقات المهينة إلى ليفلي أو موظفيها، وفقًا للشكوى. واتفقا على أن منسق العلاقات الحميمة سيكون حاضرًا في جميع الأوقات التي تكون فيها ليفلي في موقع التصوير في مشاهد مع بالدوني.

وتتضمن الشكوى أيضًا لقطات شاشة لرسائل نصية ومراسلات، حصل عليها فريق ليفلي القانوني أثناء التحقيق، والتي يزعمون أنها تُظهر محاولات منظمة من جانب ممثلي العلاقات العامة في بالدوني للإضرار بسمعتها في وسائل الإعلام كجزء من "حملة تلاعب اجتماعي".

ويستند فيلم "It Ends With Us" إلى رواية كولين هوفر الناجحة لعام 2016 التي تحمل نفس الاسم وتدور حول العنف المنزلي بين الزوجين، والفيلم من بطولة ليفلي وبالدوني.

وتشير الشكوى، التي كانت بمثابة مقدمة لدعوى قضائية، إلى بالدوني كمدعى عليه، بالإضافة إلى شركة إنتاجه "Wayfarer Studios"، ومدير الدعاية الخاص به، هيث ومدير العلاقات العامة للأزمات، من بين آخرين.
وبحسب الشكوى، فإن ليفلي، وهي أيضًا منتجة للفيلم، "تسعى إلى توضيح الأمور، ومحاسبة أطراف وشركاء "Wayfarer"، وتسليط الضوء على هذا الشكل الجديد من الانتقام حتى لا يتم استخدامه ضد أي شخص آخر يسعى إلى الوقوف والتحدث ضد التحرش الجنسي".

ونفى برايان فريدمان، محامي بالدوني، هيث واستوديوهات "Wayfarer"، هذه المزاعم في بيان لشبكة CNN.

وقال فريدمان: "هذه الادعاءات كاذبة تمامًا، وفاضحة، وفاضحة عمدًا بقصد إيذاء الناس علنًا وإعادة صياغة رواية في وسائل الإعلام".

وأضاف: "من المخزي أن تتقدم السيدة ليفلي وممثلوها باتهامات خطيرة وكاذبة بشكل قاطع ضد السيد بالدوني، واستوديوهاتWayfarer وممثليها، كمحاولة يائسة أخرى" لإصلاح "سمعتها السلبية التي اكتسبتها من تصريحاتها وأفعالها خلال الحملة من أجل الفيلم؛ "المقابلات والأنشطة الصحفية التي تم رصدها علنًا، في الوقت الفعلي وبدون تحرير، مما سمح للإنترنت بتوليد وجهات نظرهم وآرائهم الخاصة".

وكشف فريدمان أن "Wayfarer" وظفت بشكل استباقي مديرًا للعلاقات العامة للأزمات، بسبب "المطالب والتهديدات المتعددة" التي قدمتها ليفلي أثناء إنتاج الفيلم، زاعمًا أنها هددت "بعدم الحضور إلى المجموعة" و"بعدم الترويج للفيلم، مما يؤثر في النهاية على إصداره، إذا لم يتم تلبية مطالبها".

كما اتهم محامي بالدوني فريق ليفلي بزرع "قصص سلبية ومختلقة وكاذبة تمامًا مع وسائل الإعلام" عن بالدوني قبل إصدار الفيلم.

وفي تصريح لشبكة CNN، قالت ليفلي: "آمل أن يساعد إجرائي القانوني في سحب الستار عن هذه التكتيكات الانتقامية الشريرة لإيذاء الأشخاص الذين يتحدثون عن سوء السلوك، ويساعد في حماية الآخرين الذين قد يتم استهدافهم".

وكان فيلم "It Ends With Us" قد حقق نجاحًا تجاريًا، وتجاوزت إيراداته الـ 350 مليون دولار في شباك التذاكر. ومع ذلك، ظهرت تقارير حول الاختلافات الإبداعية والتوترات في المجموعة بين ليفلي وبالدوني. ولم يروج الاثنان للفيلم معًا.

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