دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على إنستغرام، الأربعاء، صورًا جديدة احتفالاً بأعياد الميلاد، كما نشر الثنائي ناصيف زيتون ودانييلا رحمة اللذين دخلا القفص الذهبي مطلع تموز/ يوليو الماضي مجموعة صور مميزة مع قطتهما بهذه المناسبة.

ووجهت نانسي عجرم التهنئة لمحبيها عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، من خلال صورة لها، قائلة: "إلى جميع معجبي الرائعين، شكرًا جزيلاً.. شكرًا لكم على الوقوف بجانبي، والغناء مع موسيقاي، وكونكم جزءًا مهمًا من رحلتي"، وتمنت لهم وأحبائهم "السلام، والسعادة، والبركات التي لا تنتهي".

وكتبت إليسا: "إلى أحبائي وجمهوري، أرسل لكم الحب والسلام والقوة في عيد الميلاد هذا. بغض النظر عن مدى صعوبة الأوقات، فإن قلوبنا تجد دائمًا طريقة للتألق. عيد ميلاد سعيد من قلبي إلى قلوبكم. أتمنى أن يجلب لكم هذا الموسم السلام والأمل والفرح".

وتمنت سيرين عبدالنور لمتابعيها "عيد ميلاد سعيد"، تعليقًا على مجموعة صور جديدة نشرتها احتفاء بموسم الأعياد.