(CNN)-- سيأخذ المخرج الحائز على جائزة الأوسكار كريستوفر نولان الجمهور إلى اليونان الأسطورية في أحدث مشاريعه، وذلك بحسب ما أعلنت شركة "يونيفرسال بيكتشرز".

والفيلم الجديد الذي يحضر له نولان، سيكون مقتبسًا من قصيدة قديمة يُعتقد أن هوميروس كتبها بين عامي 750 و650 قبل الميلاد، وتدور أحداثه حول رحلة عودة "أوديسيوس" التي استغرقت 10 سنوات إلى الوطن بعد حرب طروادة.

وتم وصف فيلم نولان المقتبس القادم بأنه "ملحمة أسطورية سيتم تصويرها باستخدام تقنية أفلام IMAX الجديدة تمامًا"، وفقًا لإعلان الاستوديو.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة الفيلم: زندايا، وتوم هولاند، وروبرت باتينسون إلى جانب الحائزين على جائزة الأوسكار: مات ديمون، ولوبيتا نيونغو، وآنا هاثاواي، وتشارليز ثيرون.

وتحدث هولاند مؤخرًا عن التوقيع على المشروع، حيث قال في بودكاست "The Dish" الأسبوع الماضي إن الفيلم لم يبدأ تصويره بعد. وأضاف أن نولان "عرض الأمر عليه بشكل فضفاض" عندما التقيا لمناقشة المشروع، لكنه ما زال لا يعرف كل التفاصيل.

كما تطرق ممثل "Spider-Man" إلى العمل مع صديقته زندايا، مازحًا أن "الاستوديوهات تحب ذلك" عندما يكونان في نفس المشروع، لأنهما لا يدفعان سوى ثمن "غرفة فندق واحدة".

وقد ظهر باتينسون وديمون، وهاثاواي سابقًا في أفلام نولان، بما في ذلك "Tenet" و"Interstellar" و"Oppenheimer".

كما يقف نولان وراء أفلام ملحمية بما في ذلك "Inception" و"The Dark Knight" و"Dunkirk" وفيلمه الأخير "Oppenheimer"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي عندما حصل على جائزة أفضل فيلم، وفاز نولان بهذه الجائزة كمنتج، وحصل أيضًا على جائزة الأوسكار لأفضل مخرج.

ووفقًا لإعلان يونيفرسال على مواقع التواصل الاجتماعي سيعرض فيلم نولان الجديد "The Odyssey" على شاشات أفلام IMAX لأول مرة" وسيكون متاحًا في دور العرض في 17 تموز/ يوليو 2026.



