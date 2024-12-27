دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشرت الفنانة السورية يارا صبري عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، الخميس، مجموعة صور التقطتها مع عائلتها من جبل قاسيون المشرف على دمشق، والذي استعاد مكانته كإحدى الوجهات المفضلة التي يقصدها سكان العاصمة السورية للتنزه، بعدما كان نقطة للانتشار الأمني والعسكري خلال السنوات الأخيرة من حكم بشار الأسد.

وظهر في الصور والد يارا الفنان سليم صبري، والذي نشرت مجموعة صور مؤثرة بين أحضانه، بعد عودتها أخيراً لمنزل العائلة.



وعادت يارا إلى بلادها بعد 15 يومًا من سقوط حكم بشار الأسد، وبرزت مواقفها خلال السنوات الماضية في مناهضة حكمه للبلاد، ووقوفها بوضوح إلى جانب "الثورة السورية" منذ اندلاعها في 2011.



ووضعت يارا خلال تلك السنوات العصيبة من تاريخ سوريا قضية المعتقلين والمغيبين قسريًا بسجون الأسد في قائمة أولوياتها، ولا تزال تقف إلى جانب عائلاتهم، وتساعدهم في البحث والتوصل إلى معلومات عنهم، من خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك.