نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- تصدر العقار الذي استضاف فيلم العطلة المحبوب (Home Alone) عناوين الأخبار العام الماضي، بعد طرحه للبيع بسعر بلغ 5.25 مليون دولار.

مع خمس غرف نوم وستة حمامات، يتمتع العقار المصمم على الطراز الجورجي، والذي تم بناؤه في عام 1921، بمساحة كبيرة لاستيعاب مثل هذا المرح في الفيلم الشهير الذي عُرض في عام 1990.

عند طرحه للبيع العام الماضي، قالت المجموعة العقارية Dawn McKenna Group، التي تبيع العقار: "إنها فرصة لامتلاك قطعة من تاريخ السينما"، مضيفة أنها "فرصة نادرة لامتلاك أحد أكثر المساكن السينمائية شهرة في الثقافة الشعبية الأمريكية".

وقام ماكولي كولكين، وهو صبي يبلغ من العمر 8 سنوات، ببطولة الفيلم الكلاسيكي لعيد الميلاد، بدور كيفن مكاليستر، الذي أُجبر على الدفاع عن نفسه بعد أن تركته عائلته عن طريق الخطأ في المنزل خلال موسم العطلات.

بينما تقضي عائلة كيفن إجازتها في باريس، يستمتع بالحياة بمفرده في المنزل الفخم - يتلذذ بالوجبات السريعة ويتزلج على الدرج. ولكن عندما يسمع أن اللصوص يخططون لسرقة المنزل، ينصب سلسلة من الفخاخ لإحباط خططهم.

خضع المنزل الذي شهد أحداث فيلم Home Alone لأعمال إضافية لكنه حافظ على مظهره التاريخي Credit: Dawn McKenna

وقالت مجموعة Dawn McKenna Group في قائمتها عبر الإنترنت إن المنزل المعروض للبيع يقع في وينيتكا بولاية إلينوي و"يجسد" الهندسة المعمارية الكلاسيكية لضواحي شيكاغو.

وأضافت المجموعة أن المنزل تم تجديده وتوسيعه بالكامل في عام 2018، ولكن تم الحفاظ على "سلامة أكثر المساحات التي لا تنسى و(الأكثر) تميزًا في المنزل".

وتشمل الميزات مطبخًا وحوض استحمام ومسرح سينمائي. و"المفاجأة الأكبر" هي ملعب رياضي داخلي.

في عام 2021، أتيحت الفرصة لمحبي الفيلم لاستئجار المنزل لليلة واحدة فقط - مقابل 25 دولارًا فقط.

كان الزوار المحتملون أحرارًا في تناول بيتزا شيكاغو ومعكرونة كرافت بالجبن، تمامًا مثل التي طلبها كيفن ماكاليستر عندما تُرك وحده في المنزل.

مطبخ فاخر في المنزل الذي شهد أحداث فيلم Home Alone ضمن تحسينات إضافية على العقار Credit: Dawn McKenna Group

وأنشأت شركة ليغو أيضًا نسخة طبق الأصل من المنزل صممها أحد المعجبين، والتي بيعت بسعر 249.99 دولارًا في عام 2021. كانت المجموعة المكونة من 3955 قطعة "إعادة إنشاء مفصلة بشكل لا يصدق"، وفقًا للشركة، التي قامت بنسخ الطابق الأرضي والأول والمطبخ والطابق السفلي.