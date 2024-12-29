Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.رقم قياسي لمنزل فيلم Home Alone عند طرحه للبيع.. هذه آخر قيمة له - CNN Arabic

رقم قياسي لمنزل فيلم Home Alone عند طرحه للبيع.. هذه آخر قيمة له

منوعات
نشر
3 min قراءة
رقم قياسي لمنزل فيلم Home Alone عند طرحه للبيع.. هذه آخر قيمة له
Credit: 20th Century Fox/Kobal/Shutterstock

(CNN)-- تصدر العقار الذي استضاف فيلم العطلة المحبوب (Home Alone) عناوين الأخبار العام الماضي، بعد طرحه للبيع بسعر بلغ 5.25 مليون دولار.

مع خمس غرف نوم وستة حمامات، يتمتع العقار المصمم على الطراز الجورجي، والذي تم بناؤه في عام 1921، بمساحة كبيرة لاستيعاب مثل هذا المرح في الفيلم الشهير الذي عُرض في عام 1990.

عند طرحه للبيع العام الماضي، قالت المجموعة العقارية Dawn McKenna Group، التي تبيع العقار: "إنها فرصة لامتلاك قطعة من تاريخ السينما"، مضيفة أنها "فرصة نادرة لامتلاك أحد أكثر المساكن السينمائية شهرة في الثقافة الشعبية الأمريكية".

وقام ماكولي كولكين، وهو صبي يبلغ من العمر 8 سنوات، ببطولة الفيلم الكلاسيكي لعيد الميلاد، بدور كيفن مكاليستر، الذي أُجبر على الدفاع عن نفسه بعد أن تركته عائلته عن طريق الخطأ في المنزل خلال موسم العطلات.

بينما تقضي عائلة كيفن إجازتها في باريس، يستمتع بالحياة بمفرده في المنزل الفخم - يتلذذ بالوجبات السريعة ويتزلج على الدرج. ولكن عندما يسمع أن اللصوص يخططون لسرقة المنزل، ينصب سلسلة من الفخاخ لإحباط خططهم.

خضع المنزل الذي شهد أحداث فيلم Home Alone لأعمال إضافية لكنه حافظ على مظهره التاريخي
خضع المنزل الذي شهد أحداث فيلم Home Alone لأعمال إضافية لكنه حافظ على مظهره التاريخيCredit: Dawn McKenna

وقالت مجموعة Dawn McKenna Group في قائمتها عبر الإنترنت إن المنزل المعروض للبيع يقع في وينيتكا بولاية إلينوي و"يجسد" الهندسة المعمارية الكلاسيكية لضواحي شيكاغو.

وأضافت المجموعة أن المنزل تم تجديده وتوسيعه بالكامل في عام 2018، ولكن تم الحفاظ على "سلامة أكثر المساحات التي لا تنسى و(الأكثر) تميزًا في المنزل".

وتشمل الميزات مطبخًا وحوض استحمام ومسرح سينمائي. و"المفاجأة الأكبر" هي ملعب رياضي داخلي.

في عام 2021، أتيحت الفرصة لمحبي الفيلم لاستئجار المنزل لليلة واحدة فقط - مقابل 25 دولارًا فقط.

كان الزوار المحتملون أحرارًا في تناول بيتزا شيكاغو ومعكرونة كرافت بالجبن، تمامًا مثل التي طلبها كيفن ماكاليستر عندما تُرك وحده في المنزل.

مطبخ فاخر في المنزل الذي شهد أحداث فيلم Home Alone ضمن تحسينات إضافية على العقار
مطبخ فاخر في المنزل الذي شهد أحداث فيلم Home Alone ضمن تحسينات إضافية على العقارCredit: Dawn McKenna Group

وأنشأت شركة ليغو أيضًا نسخة طبق الأصل من المنزل صممها أحد المعجبين، والتي بيعت بسعر 249.99 دولارًا في عام 2021. كانت المجموعة المكونة من 3955 قطعة "إعادة إنشاء مفصلة بشكل لا يصدق"، وفقًا للشركة، التي قامت بنسخ الطابق الأرضي والأول والمطبخ والطابق السفلي.

نشر 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.