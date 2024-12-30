مصر.. وفاة المطرب الشعبي أحمد عدوية

نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي نجم الأغنية الشعبية في مصر، أحمد عدوية، عن عمر يناهز 79 عامًا، حسبما أعلنت أسرته.

في حساباته عبر الشبكات الاجتماعية، كتب نجله المطرب محمد عدوية، ناعيًا والده: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب.. حنون القلب، جابر الخواطر".

أحدث عدوية هزة في صناعة الأغنية الشعبية في مصر عند ظهوره في حقبة السبيعينات من القرن الماضي.

من أشهر أغانيه: "زحمة يا دنيا زحمة، يا بنت السلطان، حبة فوق، كركشنجي، سيب وأنا سيب". كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية.

في مطلع التسعينيات أصيب بحادث أسفر عن إصابته بالشلل لسنوات، وابتعد عن الأضواء لفترة من الوقت، قبل أن يعود تدريجيًا إلى الساحة خلال العقد الأخير. وشارك نجوم الغناء الحاليين في تقديم أغان مشتركة، مثل أغنية "الناس الرايقة" لرامي عياش.