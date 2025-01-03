دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— عبر نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجمعة، عن شكره لرفيقة دربه التي وصفها بـ"روح دبي" الشيخة هند بنت مكتوم "أم الشيوخ"، وذلك بمناسبة ذكرى "يوم الجلوس" الذي يصادف 4 يناير/كانون الثاني من كل عام.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تعودنا في كل عام في الرابع من يناير استبدال احتفالات يوم الجلوس وتخصيصها بشكل مختلف. وأحب تخصيص يوم الرابع من يناير هذا العام لزوجتي الشيخة هند بنت مكتوم، رفيقة دربي، وعوني وسندي وظهري في هذه الحياة. هند بنت مكتوم.. أم الشيوخ.. كانت وستبقى الصديقة.. والرفيقة.. والرقيقة".

وأضاف: "الشيخة هند من أرحم الناس بالناس وأكثرهم عطاءً وحباً للخير .. وهي عمود بيتي.. وأساس أسرتي.. وداعمي الأكبر طوال مسيرتي.. أمنيتي الأكبر يا هند.. أن يحفظك الله.. ويسعدك ويديم بيننا المحبة.. يا أول العمر وأجمله.. ويا روح دبي.. ونبضها.. وفرحتها".

ودعا الشيخ محمد بن راشد الجميع: "للوفاء لمن يستحق الوفاء .. الوفاء لرفيقة الدرب .. وسندنا في هذه الحياة.. وخير الناس هو خيرهم لأهله كما يقول نبينا الكريم".

وختم الشيخ محمد بن راشد تدوينته بوسم "شكراً الشيخة هند"، وأرفقها بقصيدة غزل.