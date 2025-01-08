أصالة تكشف عن قصة مؤثرة من طفولتها وتوجه رسالة للسوريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت المطربة السورية أصالة، عن قصة مؤثرة في حياتها عاشتها خلال طفولتها في سوريا، وروتها في تدوينةٍ نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، الثلاثاء.

وكتبت أصالة: "لمّا كنت بيبي (ومازلت) أمّي الحبيبه الله يحفظ لي ياها كانت لمّا بدها تروح مع أبي مشوار الله يرحمه ويرحم كلّ الطيبين كانت تتركني عند جارتنا وإسمها (أم ڤيكي) ما بتذكّرها بس أمًي كتير بتحكي لنا عنها، ولليوم لسًه الحكاية بتنعاد من لطفها وطيبتها ومعناها الحلو وذكراها الطيّب، وهالست كان عندها بيبي بعمري وأمّي بتقول ماكانت موضه البيبرون، وكان اللي بتعمله أمًي كلّ أهل سوريا (تقريباً) بيعملوه بطرق مختلفة".

وأضافت: "المهم بتقول أمّي إنها مرّات كانت لمّا بتتأخّر بالمشوار، وتقلق وتطلع عند جارتنا (أم ڤيكي) تلاقيني رضعت ونمت، وتاخذني عالبيت شبعانة، ومرتبة، ونايمة وتكرر هالموضوع مرات ومرات، وبكل مرّه نفس الشي ترجع تلاقيني شبعانة ومرتبة ومرتاحة ونايمة، ورغم إنّه أمّي الله يحفظها ويحفظ أمهاتكم ويرحم اللي راحوا من بيت متديّن محافظ إلّا إنها ما قلقت أو ترددت إنها تتركني كمّ مرّه عند جارتنا المسيحية، وشارك بنتها نصيبها من حليب أمّها وكون أختها بالرضاعة".

وتابعت مغنية "قد الحروف" القصة: "هيك كتير من بيوت السوريين بيتشاركوا بحيطان عليها براويز لصور ستنا مريم، وحكم لسيّدنا علي بن أبي طالب، وحكايا عن عدل عمر بن الخطاب، وبطولات صلاح الدين الأيوبي، وأكتر من هيك ..نحنا خلقنا وتكوّن هالمجتمع اللي ما لازم يتغير، ولازم نحافظ عليه لأنّه عنوان للإنسانية، والتعايش الحقيقي الطّيب".



وختمت أصالة حكايتها بتوجيه المعايدة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد قائلة: " كلّ عيد ميلاد مجيد وانتوا بخير يا أهلنا وحبايبنا وشركاء الحياة".