دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شاركت المغنية السورية رشا رزق، في أغنية عن حياة اللجوء، نشرت مقطعًا منها في حسابها الرسمي عبر فيسبوك، الأربعاء.

وكتبت رشا تعليقًا على المقطع الذي شاركته: "اسمعولنا هالغنية اللذيذة يلي عملنا ياها الصديق الغالي فراس حسن، عن حياة اللجوء، وسعادة اللاجىء بالبسبور الأجنباوي، ولا تنسو "الرئيس الكاريبي خط أحمر".



الأغنية بعنوان " قبل اللام.. قبل اللجوء"، وهي من تأليف وتلحين وتوزيع فراس حسن، وغناء رشا رزق، وأيهم أبو عمار.

وكتبها فراس في 2021، حسبما أوضح في تدوينةٍ عبر صفحته على فيسبوك، قال فيها: "نعتبر ولادة السيد المسيح المصدر الأساس في بداية التأريخ الميلادي، كذلك هجرة الرسول محمد بداية للتأريخ الهجري، وفي خضم اللجوء والهجرة القسرية، يصبح اللجوء تاريخ جديد بين الحياة الجديدة وما سبق، تاريخ ملؤه المقارنة والحنين.."