دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) يزعم ناشروه أنه يسجل لحظة سقوط الفنان المصري من على المسرح خلال حفل غنائي له.

إحدى أكثر النسخ انتشارًا على منصة إكس كانت تلك المنشورة في حساب sherine412@، المُنشأ في أبريل/نيسان 2020. وجمعت النسخة أكثر من مليوني مشاهدة منذ نشره مساء الأربعاء.

منشور يحتوى السياق المضلل للفيديو المنسوب إلى الفنان المصري محمد رمضان

وأظهر تحقق موقع CNN بالعربية أن السياق المنسوب إلى الفيديو المتداول مُضلل، ولا يرتبط بمحمد رمضان، وأنه أغنيته "أنا البلد" أُضيفت إلى المقطع لإعطائه المزيد من المصداقية وخداع الجمهور.

بينما تبيّن أن من ظهر في الفيديو كان لمغنى موسيقي الريغي البنمي "ناندو بوم"، الذي سقط من على المسرح في بداية عرضه في مركز بنما للمؤتمرات، في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقتها، لم يلاحظ "ناندو بوم" حافة المسرح وسقط بشكل مفاجئ عندما مضى للأمام. وتم إنقاذ المغني على الفور.

في اليوم التالي، شكر المغني البنمي الجمهور على اهتمامهم بحالته الصحية، بحسب تقارير إخبارية حول الحادثة.

وفرناندو براون، المعروف فنيًا باسم ناندو بوم، أحد رواد الريغي في إسبانيا وأحد أكثر الشخصيات تأثيرًا في الموسيقى في بنما. وبدأ مسيرته المهنية في الثمانينات، ويعتبر رمزًا للريغي في بنما.