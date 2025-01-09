(CNN)-- تسببت حرائق الغابات المدمرة في منطقة باسيفيك باليساديس المليئة بالمشاهير، ومناطق أخرى في إيقاف الإنتاج في جميع أنحاء لوس أنجلوس، فضلاً عن إلغاء عدد من أحداث موسم الجوائز الرئيسية التي كان من المقرر أن تقام هذا الأسبوع.

تم تأجيل حفل توزيع جوائز اختيار النقاد، الذي كان من المقرر في الأصل أن يُعقد يوم الأحد في سانتا مونيكا، إلى 26 يناير، حسبما علمت شبكة CNN.

وقال الرئيس التنفيذي لجوائز اختيار النقاد جوي برلين في بيان: "لقد كان لهذه المأساة تأثير عميق على مجتمعنا. كل أفكارنا وصلواتنا مع أولئك الذين يكافحون الحرائق المدمرة، ومع كل من تأثروا بها".

وكان من المقرر أن يكون حفل توزيع جوائز اختيار النقاد هو ثاني حفل توزيع جوائز كبير يُبث على شاشات التلفزيون في هوليوود لموسم 2025، بعد حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" في نهاية الأسبوع الماضي.

وأيضًا حفل توزيع الجوائز في The Barker Hanger، وهو مكان في سانتا مونيكا، ليس بعيدًا عن باسيفيك باليساديس حيث دمرت الحرائق ما لا يقل عن 1000 مبنى وأحرقت أكثر من 5000 فدان. كما وصلت أوامر الإخلاء إلى السكان حيث كان من المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز.

وفي خضم حرائق الغابات المستمرة في جنوب كاليفورنيا، تم أيضًا إلغاء عدد من الأحداث الفخمة في هوليوود، والعروض الأولى على السجادة الحمراء.

وتم إلغاء الترشيحات الشخصية لجوائز نقابة ممثلي الشاشة السنوية الحادية والثلاثين، وأُعلن عنها بدلاً من ذلك عبر بيان صحفي.

وسيتم إعادة جدولة حفل غداء جوائز AFI السنوي، الذي كان من المقرر أن يُعقد في 10 يناير. وأعلنت الأكاديمية البريطانية لفنون وعلوم الصور المتحركة إلغاء حفل الشاي السنوي الذي كان محطة رئيسية في سباق الأوسكار المقرر في الحادي عشر من يناير في بيفرلي هيلز.

وأرجأت الأكاديمية إعلان ترشيحات جوائز الأوسكار لمدة يومين من 17 يناير إلى 19 يناير، ومددت فترة التصويت على جوائز الأوسكار لإعطاء أعضاء الأكاديمية - الذين يعيش العديد منهم في لوس أنجلوس - مزيدًا من الوقت للإدلاء بأصواتهم.



واضطرت العديد من إنتاجات هوليوود إلى التوقف عن التصوير، وسط الرياح العاتية والدخان، والحرائق الخطيرة.