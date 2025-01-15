(CNN)-- انتقدت ابنة الممثل المتوفى الذي قدم صوت سيلفستر ستالون في الأفلام المدبلجة بالفرنسية لعقود من الزمن، استنساخ الذكاء الاصطناعي لصوت والدها الذي تم تطويره لاستخدامه في الفيلم الجديد "Armor".

وفي منشور على منصة "إكس" نُشر في 10 كانون الثاني/ يناير الجاري، وتم حذفه لاحقًا، قالت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "ElevenLabs" ومقرها المملكة المتحدة، إنها أعادت إنشاء صوت آلان دورفال، الذي توفي في فبراير/شباط من العام الماضي. وأثار هذا انتقادات من ابنته أورور بيرجي، وزيرة المساواة بين الجنسين في فرنسا.

وعلّقت على منشور الشركة، قائلة: "وافقت على التجربة. مجرد تجربة"، مدعية أن الشركة لم يكن من المفترض أن تستخدم أو تنشر صوت دورفال المستنسخ دون موافقة مسبقة منها ومن والدتها.

وأوضحت "لم أوافق على هذا النشر أبدًا.. ولم يوافق والدي عليه أبدًا كما هو".

وأكدت "ElevenLabs" خططها لإعادة إنشاء صوت دورفال في بيان نُشر الاثنين، وجاء فيه: "لمدة خمسة عقود تقريبًا، جلب صوت دورفال الباريتون شخصيات ستالون الشهيرة - مثل روكي بالبوا وجون رامبو - إلى الحياة للجمهور الفرنسي".

وأضاف البيان:"بعد وفاته في فبراير، تجري خطط لإعادة إنشاء صوت دورفال باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لدينا"، موضحًا أن الشركة تعمل مع عائلة دورفال للحفاظ على صوته.

وتابعت الشركة في بيانها: "اتفقنا على أنه إذا لم يتم تلبية معيار الجودة، فسيتم إصدار الفيلم بالدبلجة التقليدية - تحتفظ الأسرة بالسيطرة الكاملة، وستقرر ما إذا كان سيتم استخدام دبلجة الذكاء الاصطناعي هذه، وكيف".

وأشار البيان: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام تقنيتنا في فيلم سينمائي كبير. بالنسبة لنا، يتعلق الأمر بإظهار كيف يمكن للذكاء الاصطناعي دعم رواية القصص من خلال احترام الفن والتقاليد".

واختتم بالقول:"إن إعادة إنتاج صوت دورفال هي وسيلة للحفاظ على ما هو ذو معنى للجمهور مع خلق فرص جديدة في الفيلم".

وتواصلت شبكة CNN مع "ElevenLabs" وبيرجي للتعليق.

وتم إصدار فيلم "Armor" في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومن المقرر إصداره على "Amazon France" في مارس/آذار المقبل. ويلعب ستالون دور سائق شاحنة مدرعة مكلّف بتسليم طرد مشبوه.

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