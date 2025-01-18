بسام كوسا ومهيار خضور في "سوق الحرامية" على منصة سعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد تأجيل عرضه في موسم دراما رمضان 2024، وجد المسلسل السوري "سوق الحرامية- كانون" من بطولة الفنانين السوريين بسام كوسا ومهيار خضور، طريقه للعرض أخيراً على منصة STC السعودية.



وتدور أحداث المسلسل، بحسب صناعه: في مناطق السكن العشوائي بالعاصمة السورية، وتتمحور حول "الصراع بين الطبقتين الثرية والمعدمة، ويطرح قضايا مثيرة للجدل يواجهها المجتمع السوري مثل المخدرات، وتجارة المسروقات".

ويأخذ "سوق الحرامية" اسمه، من أحد الأسواق الشعبية في دمشق، والذي يعرف بعرضه مسروقات للبيع، والمسلسل من تأليف علاء المهنا، وإخراج إياد نحاس، وإنتاج شركة "بايورتا".

ويضم المسلسل على قائمة أبطاله: بسام كوسا، ومهيار خضور، وسلمى المصري، وميلاد يوسف، جوان خضر، ورنا أبيض، وهبة نور، وممثلون كثر آخرون.

وسينطلق عرض "سوق الحرامية" على منصة STC ابتداءً من 19 كانون الثاني/ يناير الجاري.