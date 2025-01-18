مصر.. ياسمين عبدالعزيز تعلن وفاة والدها والعوضي يعزيها

نشر السبت ، 18 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن وفاة والدها محمد، السبت، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.

وكان طليقها الفنان أحمد العوضي من أوائل مَن توجهوا لها بالعزاء في تدوينةٍ نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

كما توجه لها بالعزاء الكاتب عمرو محمود ياسين، كاتب مسلسل "وتقابل حبيب" الذي ستشارك فيه النجمة المصرية في منافسات الموسم الرمضاني المقبل 2025، وكذلك شريكها في بطولة المسلسل الفنان كريم فهمي.

الفنان المصري كريم فهمي يعزي الفنانة ياسمين عبدالعزيز بوفاة والدها عبر خاصية القصص في حسابه على إنستغرام Credit: Karim Fahmy/Instagram

وتقدم الفنان تامر حسني بالعزاء لياسمين عبد العزيز، وذلك عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي على إنستغرام.

الفنان المصري تامر حسني يعزي الفنانة ياسمين عبدالعزيز بوفاة والدها عبر خاصية القصص في حسابه على إنستغرام Credit: Tamer Hosny/Instagram



