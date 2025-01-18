مصر.. ياسمين عبدالعزيز تعلن وفاة والدها والعوضي يعزيها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز عن وفاة والدها محمد، السبت، في تدوينة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام.
وكان طليقها الفنان أحمد العوضي من أوائل مَن توجهوا لها بالعزاء في تدوينةٍ نشرها عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.
كما توجه لها بالعزاء الكاتب عمرو محمود ياسين، كاتب مسلسل "وتقابل حبيب" الذي ستشارك فيه النجمة المصرية في منافسات الموسم الرمضاني المقبل 2025، وكذلك شريكها في بطولة المسلسل الفنان كريم فهمي.
وتقدم الفنان تامر حسني بالعزاء لياسمين عبد العزيز، وذلك عبر خاصية القصص في حسابه الرسمي على إنستغرام.