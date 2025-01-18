دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قدم السير أنتوني هوبكنز، حفله الموسيقي الأول في السعودية، الجمعة، بعنوان "الحياة حلم" في ليلة وصفت بـ "الاستثنائية"، ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وأهدى خلاله مقطوعة موسيقية خاصة ألفها للمملكة.

وألقى هوبكنز كلمة بمناسبة الحفل، وجه في بدايتها التحية للحضور باللغة العربية، قبل أن يعبر عن "امتنانه العميق" لتركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، لدعوته "مجدداً لهذه المدينة الحبيبة" في إشارة للرياض.

وعبر عن شعوره "بتواضع كبير، وامتنان بالغ لتقديم العرض الأول لمقطوعته (الحياة حلم) ضمن "موسم الرياض".

وقال هوبكنز: "لطالما أردت أن أكون ملحنًا، ولكنني لم أعرف كيف، ولكن أن أؤدي هذا الحفل في المملكة العربية السعودية مهد الإسلام، حيث وُلد النبي محمد وتلقى رسالته، وفي موطن المدينتين المقدستين مكة والمدينة، هو امتياز لا يُمكن تصوره".

وأضاف موجهاً رسالة سلام: "لا أستطيع أن أتخيل مكانًا أفضل من هنا لنتحد، ونجسر خلافاتنا، ونتخيل عالمًا يسوده السلام، والتوازن، والمحبة".

وكرم تركي آل الشيخ النجم الحائز على جائزتي أوسكار، وقدمه في الحفل مورغان فريمان الذي يزور السعودية للمرة الأولى، وحضر حفل "الحياة حلم" نخبة من النجوم وصناع الفن العرب والعالميين.

وحصل أنتوني هوبكنز على جائزة "الإنجاز مدى الحياة" في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "Joy awards" الذي أقيم في الرياض، مطلع العام 2024.