دريد لحام وياسر العظمة لأول مرة في Joy Awards بالسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ظهر دريد لحام وياسر العظمة على السجادة الخزامية، لحفل توزيع جوائز صناع الترفيه "Joy Awards" بنسخته الخامسة، والتي تقام السبت، ضمن فعاليات "موسم الرياض" في السعودية.

الفنان السوري دريد لحام وزوجته هالة بيطار وابنته دينا Credit: by Cedric Ribeiro/Getty Images for GEA

وهذه المرة الأولى التي يحضر فيها الفنانان السوريان القديران حفل "Joy Awards"، الذي يشهد هذا العام حضوراً مكثفًا لنخبة من نجوم وصناع الدراما السورية، ومن بينهم، الفنانون: أيمن زيدان، وعباس النوري، وأمل عرفة، وكاريس بشار،وقصي خولي، وباسم ياخور، وأيمن رضا، ومهيار خضور، وقمر خلف، ومعتصم النهار، وأيمن عبد السلام، وخالد شباط، ووسام رضا.

الفنان السوري عباس النوري وزوجته الكاتبة عنود خالد Credit: by Cedric Ribeiro/Getty Images for GEA

ويحظى حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، باهتمام متزايد عربيًا وعالميًا ويستقطب النجوم من حول العالم، ومن أبرز ضيوف النسخة الخامسة من "Joy Awards"، النجمين العالميين مورغان فريمان، وأنتوني هوبكنز.