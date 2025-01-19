شمس البارودي تكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة حسن يوسف

نشر الأحد ، 19 يناير / كانون الثاني 2025

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشفت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك، الأحد، عن اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الفنان المصري الراحل حسن يوسف.

وكتبت شمس: " تلوت له (ياسين) و(تبارك) ناظرة إليه فأنا حافظة لمعظم كتاب الله، رقيته، وظللت أردد له الشهادة، أذكره -حبيبي- عليها نحيا، وعليها نموت، وعليها نبعث انشاءالله آمنين. أشهد الا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله".

وأضافت: "ظللت أرددها، وأنا احتضن رأسه ويده، وأقول مش حتأخر عليك ياحبيبي. أنت أكرم الرجال لكل من حولك، وربي أكرم منك ياحبيب،ي سيكرمك بعلو كرمك".

ووصفت شمس لحظات حياة زوجها الأخيرة قائلة: "الحمدلله كان يشع من وجهه نور، ورضا، وسكينه، وهدوء. طيب الله ثراه الطيب الحنون".

وعبرت عن حبها لزوجها الراحل بالقول: "كنت أشعر أني أجلس على عرش الدنيا بوجوده معى، بعطائه واهتمامه، وحبه، الذي لم ينفذ ولو لحظة، على مر سنين حبنا".

وختمت شمس تدوينتها بالتعبير عن فقدها له: "مر شهران وعشرون يومًا كأنهم دهر.. افتقدك".

وفارق الفنان المصري حسن يوسف الحياة، أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، عن عمر يناهز 90 عامًا، مُختتمًا مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود كممثل ومخرج ومنتج.