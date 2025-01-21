دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في السعودية، الثلاثاء، عن أفكار لمشاريع مستقبلية ناقشها مع المؤلف الموسيقي الألماني هانز زيمر، منها إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي.

وشارك آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صورة جمعته بزيمر، وكتب عن هذا اللقاء: "التقيت اليوم بشخص يُعتبر من أعظم الموسيقيين في عصرنا الحاضر. تناقشنا كثيرا في العديد من المشاريع المستقبلية التي أتمنى أن ترى النور قريبا".

وكشف عن هذه المشاريع ومنها: "إعادة توزيع النشيد الوطني السعودي بآلات مختلفة، وأيضا عمل مقطوعة موسيقية بمسمى Arabia مستوحاة من بلدي الغالي، وأيضا عمل حفلة موسيقية كبيرة جدا بفكرة جديدة من موسم الرياض في السنوات القادمة".

وأضاف رئيس هيئة الترفيه في السعودية أيضا، أنه بحث مع هانز زيمر إمكانية وضع الموسيقي التصويرية لفيلم "معركة اليرموك".

وتم تكريم زيمر مؤخراً بـ"جائزة الإنجاز مدى الحياة" في حفل "Joy Awards"، وقدم عرضًا موسيقيًا وُصف بالاستثنائي في الحفل.

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