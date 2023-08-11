هجرة التنوع الأمريكي "اللوتري".. كيف يتم الاختيار؟

دبي، الإمارات (CNN)--برنامج تأشيرة هجرة التنوع الأمريكي، أو "اللوتري" هو يانصيب سنوي يقدم للمشاركين فرصة الحصول على "بطاقة خضراء" (Green Card)، تمنحهم إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية.

اللوتري مصرح به من قبل الكونغرس وتديره وزارة الخارجية الأمريكية، وتدار القرعة فيه سنويًا بما يسمح للفائزين بممارسة حياة طبيعية في الولايات المتحدة بالعمل أو الدراسة أو العيش، ويشار عادة إلى تأشيرة التنوع باسم Diversity visa.

يحصل حاملو "البطاقة الخضراء" كذلك وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية على امتياز السفر بحرية من وإلى الولايات المتحدة، كالمقيمين الدائمين على الأراضي الأمريكية، كما يحق لهم العمل بشكل قانوني والحصول على مزايا مختلفة مثل الرعاية الصحية والتعليم والضرائب والتقاعد والضمان الاجتماعي وخدمات المساعدة الأخرى،

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي "البطاقة الخضراء" التقدم بطلب للحصول على الجنسية الأمريكية دون فقدان جنسيتهم الأصلية، وعادة ما تكون هذه البطاقات صالحة لمدة 10سنوات ويمكن تجديدها بسهولة من خلال إجراءات بسيطة.

نتائج اللوتري..كيف يتم اختيار الفائزين؟

يتم اختيار الفائزين في تأشيرة هجرة التنوع الأمريكي سنويًا بالقرعة بعد ترشيح المشاركين الذين تنطبق عليهم عدة شروط ضرورية لقبول الهجرة وهي كما نشرها الموقع الإلكتروني لحكومات الولايات المتحدة الأمريكية:

يجب على المتقدم أن يكون قد أكمل 12 عامًا من التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، أي ما يعادل شهادة الدراسة الثانوية.

يجب أن يكون لديه ما لا يقل عن سنتين من الخبرة العملية خلال السنوات الخمس الماضية في مهنة مؤهلة.

يجب على المتقدم إكمال نموذج الدخول الإلكتروني للبرنامج بدقة، ولن يتم قبول الإدخالات غير المكتملة أو غير الصحيحة.

لا توجد تكلفة لإرسال نموذج الاشتراك عبر الإنترنت، ولكن من الضروري استخدام متصفح محدث لإجراء عملية تسجيل سلسة.

أخطاء يجب تجنبها عند طلب تأشيرة الهجرة

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية وعبر سفاراتها الخارجية من ضرورة تحري الدقة والصدق في بيانات المشاركين وتجنب الخداع الذي قد يكون سببًا لرفض العديد منهم، ومما يجب الحذر منه عن التقدم لطلب تأشيرة هجرة التنوع:

صور غير دقيقة

قد يؤدي تقديم معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة، خاصة الصور التي لا تفي بمتطلبات محددة، إلى رفض الطلب، لذلك يجب أن تكون الصور حديثة وغير معدلة عن طريق برامج التحرير مثل Photoshop وأن تفي بالمعايير المحددة.

عدم صحة البيانات أو تطابقها

يجب على المتقدمين التأكد من أن جميع المعلومات المقدمة تتطابق مع الواقع كالحالة الاجتماعية وعدد الأطفال، ويمكن أن يؤدي الكذب أو تقديم تفاصيل خاطئة إلى عدم الأهلية حيث سيتم التحقق من جميع المعلومات خلال مرحلة المقابلة الشخصية.

تغييرات جواز السفر

يعد جواز السفر من أهم الوثائق المطلوبة وأي تغيير فيه أو فقدانه قد يسبب فقدان الحصول على التأشيرة.

رقم تأكيد النموذج

بعد تقديم طلب التأشيرة يجب الاحتفاظ برقم تأكيد النموذج، إذ أن السفارات والقنصليات الأمريكية تمنحه مرة واحدة، لذلك من الضروري الحفاظ عليه آمنًا.

بلد الميلاد وليس الإقامة

يجب على المتقدمين التسجيل باستخدام بلد ميلادهم، وليس بلد إقامتهم، وتنطبق هذه القاعدة دون استثناء ويجب اتباعها بعناية.