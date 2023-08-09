الرسام السعودي راكان كردي.. أيقونة فن تتحدى الضمور العضلي

دبي، الإمارات العربية (CNN)-- "كنت في تحدٍ ضد نفسي، وفزت بهذا التحدي، ربما يمكن للشخص العادي أن يرسم بسهولة، لكن بالنسبة لي، مع مرضي، الأمر صعب"، هكذا وصف الفنان السعودي راكان كردي رحلته في حوار مع​ مع صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية.

يعاني الفنان السعودي راكان كردي من ضمور عضلي قيده بكرسي متحرك، لكن مرضه هذا لم يقيد من تنمية موهبته وكسب شهرة ومصدر دخل.

بدأ الفنان كردي هواية الرسم في سن الثامنة، بعد أن اكتشف موهبته أستاذه في مدرسة متخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المملكة العربية السعودية.

كيف نمى راكان كردي موهبته؟

قال كردي، في حوار مع صحيفة "سعودي جازيت"، إنه توقف عن الذهاب للمدرسة بعد الصف الخامس، واستفاد من وقت فراغه الذي نجم عن المرض، من خلال استغلاله في تعلم الفن باستخدام مصادر الإنترنت مثل YouTube. واليوم، أصبح رسامًا ومصمم جرافيك معروفًا من مدينة جدة، حيث تجاوزت أعماله حدود الاهتمام المحلي لتصل إلى الصعيدين الوطني والدولي.

وباع كردي أكثر من 1000 لوحة، وشارك في معرض المرقاز والملك عبد العزيز وغيرها، وأضاف أن أغلى لوحاته وأبرزها هي صورة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

بماذا تميزت أعمال راكان كردي؟

تنوعت أعمال الرسام راكان كردي بين اللوحات الشخصية والتعبيرية، إذ يعتقد أن الرسومات تعبر عن قضايا المجتمع المنزلي والمخدرات والفقر أكثر من الكلمات المطبوعة.

وأكد كردي، في أكثر من لقاء صحفي، تعبيره وامتنانه لوالديه على صبرهما ومساعدتهما وأصدقائه وكل من يدعمه وخاصة أستاذه الذي ما زال يذكر نصيحته، وهي: "راكان، يجب أن تعمل على موهبتك، وتتعلم المزيد في المنزل وتستمر في التدريب لتطوير مهاراتك".

هل هناك طقوس خاصة للرسم؟

في سؤال له عن أجوائه المفضلة، قال كردي إنه يحب أن يستمع للموسيقى الهادئة، كالبيانو والأغاني الطربية لتعزيز عمليته الإبداعية، واعتمادًا على مدى تعقيد اللوحة وحجمها، يمكن أن تستغرق القطعة من بضعة أيام إلى عدة أسابيع.

وعلى الرغم من أن جميع لوحاته تحمل أهمية، حظيت بعض القطع بمزيد من الاهتمام، مثل لوحة للملك عبدالعزيز، كما حصلت صورته الذاتية أيضًا على تقدير من وزارة الشؤون الاجتماعية، مما أدى إلى عرضها في معرض في أوروبا.

بالإضافة إلى اعتبارها موهبة وشغف، فإن كردي يعد الرسم مصدر رزق له إذ أن بعض اللوحات التي تستغرق منه شهرًا لينهيها، يعرضها للبيع مقابل 10 آلاف ريال سعودي أو ما يعادل 2666 دولارًا بحسب ما صرح لصحيفة "ذا ناشيونال".