مع جون ترافولتا بالسعودية.. صور هالة صدقي وليلى علوي تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للممثل الأمريكي، جون ترافولتا، خلال حفل "جوائز صنّاع الترفيه" Joy Awards بنسخته الثانية، في المملكة العربية السعودية.

وتداول نشطاء أيضا صورا لعدد من الممثلين والممثلات والشخصيات البارزة في عالم الفن والترفيه، كان من بينهم الفنانة هالة صدقي، التي نشرت على صفحتها الرسمية بموقع انستغرام صورة لها من الممثل ترافولتا، قائلة بتعليق: " احلي صوره مع نجم ذكريات الشباب مبسوطين كده.. والكهوله والعجز كمان لو تحبوا".

من جهتها نشرت الفنانة ليلى علوي صورة من الممثل الأمريكي على صفحتها المعرفة باسنتغرام قائلة بتعليق:" @joyawards moments".

وكان حضور النجمين العالميين جون ترافولتا، وسلمان خان مفاجأة الحفل، وكذلك الفنانة المصرية إيمي سمير غانم التي واجهت الجمهور لأول مرة في حدث" فني بعد وفاة والديها، لتكريم ذكرى الراحلين.

وأحيا الحفل نخبة من المطربين العرب وحظيت إطلالات النجوم على السجادة البنفسجية بـتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.