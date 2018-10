قررت خدمة بث الأفلام والبرامج "نيتفلكس" وقف عدد من عروضها الأكثر شعبية، بما في ذلك مسلسلي "Orange is the New Black" و "Luke Cage".

نشر الأحد ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2018