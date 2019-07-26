الشارقة تحتضن فعاليات مهرجان الذيد للرطب لموسم 2019

احتضنت مدينة الذيد في إمارة الشارقة شمال شرق الإمارات العربية المتحدة، فعاليات الدورة الرابعة من "مهرجان الذيد للرطب" لموسم 2019، بمشاركة 35 عارضاً من ملاك النخيل والمزارعين والصناعيين والأسر المنتجة، إلى جانب 15 جهة حكومية محلية واتحادية. وبحسب المنسق العام في المهرجان محمد مصبح الطنيجي فإن هذا الموسم يتميز بتنوع فئات المزاينة والجوائز المخصصة للمشاركين في المسابقات، مضيفا أن المهرجان يشهد تطورا ملحوظا من ناحية عدد الزوار والمشاركين في فعالياته ومسابقاته.

نشر الجمعة ، 26 يوليو / تموز 2019