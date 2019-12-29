أوركسترا صوتية تغني "حوريات البحر" لمدينة البندقية

أدت أوركسترا بيغ فوكال، وهي جوقة صوتية تضم أكثر من 200 صوت، حفلاً موسيقيًا خاصًا لمدينة البندقية الإيطالية، بعنوان "حوريات البحر". وقد خُصص الحفل للفيضانات الأخيرة التي ضربت المدينة وتسببت في وقوع أضرار بالغة فيها. الأغنية من تأليف جوقة المخرج ماركو توسو بوريلا، وهو فنان من جزيرة مورانو في البندقية، وقد اختلطت بأصوات صفارات الإنذار التي أُطلقت في المدينة للإعلان عن المد العالي. تأسست أوركسترا بيغ فوكال في 2012 وتعد من بين أكبر جوقات الهواة في إيطاليا.

نشر الأحد ، 29 ديسمبر / كانون الأول 2019