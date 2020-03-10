هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها في "أسود فاتح" على أنغام "بنت الجيران"

احتفلت هيفاء وهبي بعيد ميلادها، في موقع تصوير مسلسل "أسود فاتح" في لبنان، ونقلت المغنية اللبنانية أجواء الاحتفال، عبر سلسلة قصص نشرتها عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، عبرّت فيها عن سعادتها بالمفاجأة التي حضرتها لها أسرة المسلسل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2020.

مسلسل "أسود فاتح" من تأليف أمين الجمال، وإخراج كريم العدل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق، حول سيدة أعمال مهتمة بالموضة، تسعى للانتقام من إعلامية أدخلتها للسجن، بسبب خيانتها مع زوجها.

ويضم المسلسل على قائمة أبطاله كلاً من الممثلة المصرية روجينا، والممثل السوري معتصم النهار، والمصري أحمد فهمي، والعديد من الممثلين المصريين واللبنانيين.

كما تنتظر هيفاء وهبي عرض فيلمها السينمائي "أشباح أوروبا"، في موسم عيد الفطر المقبل، والفيلم من إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وسيناريو أمين الجمال، عن قصة لكريم فاروق، ويشارك هيفاء بطولته: أحمد مالك، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة وممثلون كثر آخرون.