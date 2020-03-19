أبطال مجهولون وسط أزمة انتشار فيروس كورونا.. من هم؟

مع مكوث العديد منا في منازلهم، فإن البعض مستمر بالخروج. عمال الحالات الطارئة هم العمود الفقري للمجتمعات، ونعتمد عليهم في الأوقات العصيبة.

لكن فيروس كورونا يظهر لنا مجموعة جديدة من الأبطال المجهولين. أمناء الصناديق في البقالات، فالعديد منهم يأخذ أجره بالساعة ويتحمل أوقاتاً طويلة من العمل وطوابير الزبائن.

سائقو الشاحنات الذين ينقلون الحمولات في كل ساعات اليوم لإعادة تموين أرفف المتاجر، العديد منهم يحاول فقط البقاء مستيقظاً، والوصول على الوقت، بجانب الحفاظ على صحتهم.

عمال أمازون الذين يتأكدون بأن البضائع تأتي إلى عتبة باب منزلك. مندوبو توصيل الطعام الذين يأتوا بالطعام إلى طاولتك، الأجواء هذه التي تشوب العالم الخارجي باتت طبيعية بالنسبة للعديد من المطاعم والمستهلكين.

العديد من عائلاتنا وأطفالنا وحيواناتنا الأليفة وجيراننا يعتمدون على طيبة كل هؤلاء الأشخاص ممن هم فعلياً في الجبهة الأمامية.