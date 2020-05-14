الغائبة الحاضرة في رمضان.. كيف سيحقق "شارع شيكاغو" حلم شكران مرتجى؟

كشفت صورة نشرتها الفنّانة شكران مرتجى عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، إلى جانب الراحل رشدي أباظة، عن ولعها بستينيات القرن الماضي.

حقبةٌ ستعيشها شكران افتراضياً، عبر أحداث مسلسل "شارع شيكاغو"، الذي كان من المفترض أن يعرض في موسم الدراما الرمضانية الحالي، لولا أنّ الإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا حالت دون ذلك.

في لقاءٍ خاص لـ CNN بالعربية، لخّصت شكران مرتجى العناوين العريضة، للشخصية التي ستؤديها بمسلسل "شارع شيكاغو"، وروت لنا القصة "الشائكة" لعرض المسلسل الكوميدي "ميادة وأولادها"، الذي تطل من خلاله على جمهورها في العالم العربي، خلال شهر رمضان.