بعد طول انتظار، تتحقق أمنية صناع مسلسل "ما وراء الطبيعة" بإطلاق عرضه على نتفلكس، اليوم 5 نوفمبر 2020، كأول عملٍ مصري أصلي تنتجه المنصة العالمية، مقتبس عن سلسلة روايات تحمل الاسم ذاته، للكاتب المصري الراحل د. أحمد خالد توفيق، وتدور حول الطبيب رفعت إسماعيل الذي تصبح كل قناعاته العلمية فجأة محل تساؤل.

وتخوض نتفلكس من خلال مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي يحمل توقيع المخرج عمرو سلامة، والمنتج محمد حفظي، رهاناتٍ كبيرة مع صنّاعه، ويدخل ضمن هذه الرهانات اختيار الفنّان المصري أحمد أمين لأداء دور البطولة في المسلسل الطبيعة" بشخصية د. رفعت إسماعيل.

ويضم المسلسل على قائمة أبطاله، أيضاً: رزان الجمال، وسماء إبراهيم، وآية سماحة، والطفلة ريم عبد القادر، وممثلون كثر آخرون.

ويتوفر العمل لأوّل مرة "بالوصفين الصوتي لضعاف البصر والمكفوفين، والنصي لضعاف السمع، وباللغة العربية..."، فهل ستكون هذه الخدمة انطلاقة لتوسيع شرائح متابعي نتفلكس؟ كما يشكل عرض "ما وراء الطبيعة" أو Para Normal نقطة البداية، في سلسلة مشاريع مصرية ننتجها المنصة العالمية لمتابعيها في منطقة الشرق الأوسط وحول العالم، فهل ينصب تركيزها في خططها المقبلة على السوق المصري تحديداً؟

وإليكم أيضاً نصائح المخرج عمرو سلامة لمتابعةٍ شيقة للمسلسل.