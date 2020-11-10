(CNN)-- كشفت نتفلكس في بيانٍ صادرٍ عنها، "معلومات شيقة" من كواليس تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة"، أول إنتاجاتها المصرية الأصلية، والذي طرح للعرض على المنصة العالمية، في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

بعض هذه المعلومات تبدو "غريبة للغاية"، كاستيقاظ مدير التصوير أحمد بشاري على "وجود شبحين غاضبين معه في الغرفة وذلك بسبب الإزعاج الذي سببه لهما التصوير"، وذلك بعدما اضطر للمبيت ذات ليلة في "قصر أبو رحاب"، حيث تم تصوير المشاهد الداخلية لـ "بيت الخضراوي".

وبحسب نتفلكس، واجه بشاري حدثاً غريباً آخر، وهو "وهو استيقاظه من النوم ليجد نفس الفأر المرسوم في مذكرات رفعت اسماعيل مستلقياً بجانبه، والأغرب أنه كان مرئياً لأحمد فقط وليس لأي أحد آخر!.."

كما أضاءت نتفلكس في معلوماتها "الشيقة" عن مسلسل "ما وراء الطبيعة"، على التحضيرات الخاصة، التي قام بها بطل العمل أحمد أمين، لأداء دور "د. رفعت إسماعيل".

وحظي أمين بإشاداتٍ خاصّة على إتقانه للدور، من فنانين، ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصدنا لكم بعضاً منها على موقع "تويتر".