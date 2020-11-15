(CNN)-- مع انتهاء عرض مسلسلي "إسود فاتح" وانطلاقة عروض "الهيبة.. الرد" لم يبق في جعبة شركة "سيدرز آرت برودكشن" على قائمة الأعمال المؤجلة من الموسم الرمضاني الفائت سوى مسلسل 2020، فمتى سيتم عرضه؟ وهل ستحضر نادين نجيم وقصي خولي في مشاريع درامية جديدة في 2021؟

إلى أين وصلت التحضيرات في مشروع "عنبر12"، ومن سيكون على قائمة أبطاله؟ وما الأسباب الحقيقية وراء تأجيل مسلسل "الأمير الأحمر" الذي من المفترض أن يجسد فيه الفنّان السوري تيم حسن، سيرة القيادي الراحل في منظمة التحرير الفلسطينية علي سلامة؟

ماذا عن المشاريع التي يحضرها المنتج اللبناني صادق الصبّاح للسوق المصري في المرحلة المقبلة؟ وإلى أي درجة يبدو المشهد الإنتاجي مربكاً في الموسم الدرامي المقبل؟ كل ذلك ضمن لقاء خاص لـCNN بالعربية مع المنتج اللبناني صادق الصباح.