أدت فرقة الغناء بالبحرية الأمريكية أغنية لتايلور سويفت "We Are Never Getting Back Together" على شكل ريمكس، حيث أن نمط الغناء "النهمة"، أو Sea Shanties، لاقى رواجاً كبيراً على "تيك توك" مؤخراً، ونشرت البحرية الأمريكية تغريدة قالت فيها إنها كانت مهتمة بهذا النوع من الموسيقى قبل أن ينتشر.