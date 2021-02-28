عبرت الفنّانة هند صبري عن إعجابها بشخصية د. نوال السعداوي، التي تعرفّت عليها من خلال مكتبة والدتها، لكنّها لم تلتقيها يوماً، وأعربت عن رغبتها بتجسيد شخصية صديقتها مصممة المجوهرات المصرية الشهيرة، عزة فهمي، والتعاون مع المخرجة اللبنانية نادين لبكي.



وتحدثت النجمة التونسية- المصرية لأوّل مرة عبر CNN بالعربية من خلال برنامج "شربل يستقبل" عن مشروعها المقبل مع Netflix الذي بدأت بتصويره مؤخراً ، تحت عنوان "البحث عن علا.."، فهل سيكون جزءاً ثانياً من المسلسل الكوميدي الشهير "عايزة اتجوز" الذي قدمته قبل 11 عاماً؟



وماذا عن جديدها في موسم دراما رمضان 2021؟



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