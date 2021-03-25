دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعود منى زكى إلى منافسات الدراما الرمضانية هذا العام بعد 4 سنوات من الغياب بمسلسل "لعبة نيوتن"، وتقدم روجينا أوّل أدوار البطولة المطلقة في مسيرتها من خلال مسلسل "بنت السلطان".

وتتقاسم ياسمين عبد العزيز بطولة "اللي مالوش كبير" مع زوجها الفنّان أحمد العوضي، بينما تخوض يسرا "حرب أهلية" بالشراكة مع الفنّان السوري باسل خيّاط الذي يقف إلى جانبها لأوّل مرّة.

وأيضاً دنيا سمير غانم في "عالم موازي"، ودينا الشربيني: "قصر النيل"، وريهام حجاج: "وكل ما نفترق"، وغادة عبد الرازق: "لحم غزال"، ونيللي كريم: "ضد الكسر".

9 نجمات مصريات يتنافسن بأدوار البطولة في موسم دراما رمضان 2021، فمن سيستأثر بينهنّ بالمشهد الدرامي المصري هذا العام؟