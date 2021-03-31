ملوك "الأكشن" في الدراما المصرية لموسم رمضان 2021.. فمن تنتظرون؟

سيكون عشاق الدراما المصرية على موعد مع العديد من قصص الإثارة والأكشن، وأبطالها في موسم دراما رمضان 2021، وبعضهم يخوض منافساتٍ ثنائية لأول مرة على صدارة المشهد، كأحمد السقا وأمير كرارة في "نسل الأغراب"، وعمرو سعد ومصطفى شعبان بمسلسل "ملوك الجدعنة".

فبينما يتصدر محمد رمضان بطولة أحداث مسلسل "موسى"، ومحمد إمام "النمر"، ويوسف الشريف "كوفيد 25" وياسر جلال "ضل راجل"، يذهب عمرو يوسف إلى مسافة أبعد في الزمن بتجسيده شخصية "أحمس" في المسلسل التاريخي "الملك"، ويتشارك هاني سلامة بطولة أحداث تحبس الأنفاس "بين السما والأرض"، وكلا المسلسلين مأخوذان عن أعمالٍ للأديب المصري الراحل نجيب محفوظ.

ويعود جمال سليمان إلى منافسات العروض الرمضانية هذا العام بمسلسل "الطاووس".

الكثير من قصص الأكشن التي تخيم الغموض على أحداثها في الدراما المصرية هذا الموسم، فمَن مِن الأبطال تنتظرون؟