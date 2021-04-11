خريف العشاق وعلى صفيح ساخن.. الماضي يصنع الحدث بمسلسلات سورية في رمضان

تقتصر الإنتاجات السورية لموسم رمضان 2021، على ما يعرف بدراما "البيئة الشامية، والدراما الاجتماعية، مع غيابٍ شبه تام للكوميديا، والماضي يصنع الحدث في معظم مسلسلات هذا الموسم.

حيث تتناول "الدراما الشامية" فتراتٍ زمنية تمتد ما بين عشرينيات، وستينيات القرن الماضي، وستمتد أحداثها على أجزاء عديدة، كمسلسلي "الكندوش" و"حارة القبة"، وهناك أيضاً جزءٌ ثانٍ لمسلسل "سوق الحرير"، وحادي عشر من "باب الحارة".

وكذلك سنرى انعكاسات الماضي على أبرز أبطال المسلسلات الاجتماعية السورية، في: "خريف العشاق"، و"على صفيح ساخن"، و"بعد عدة سنوات".

أما شخصيات مسلسل "ضيوف على الحب" الشابة، فستدخل معترك الحياة، بانتظار ما سيكون.