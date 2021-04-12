"ممنوع التجول" في رمضان... إليكم أبرز العناوين الكوميدية لهذا الموسم

تقدم الدراما الخليجية خيارات واسعة من الأعمال الكوميدية في رمضان 2021، بينما تبدو الخيارات المصرية من الكوميديا أقل، ومحدودة جداً في الإنتاجات العربية المشتركة، وتغيب الابتسامة تماماً عن المسلسلات السورية.

ناصر القصبي يلتقط الكوميديا من الواقع في "ممنوع التجول"، وداوود حسين يعود بـ "بوطار"، وعبد الله السدحان يقدم خلطة كوميدية مشتركة في "الديك الأزرق" إلى جانب الفنّانين المصريين بيومي فؤاد، وشيماء سيف.

والمتابعون ينتظرون ما سيقدمه الفنّان المصري الكبير يحيى الفخراني في "نجيب زاهي زركش"، ومصطفى قمر بمسلسل "فارس بلا جواز".

بينما سيكون زياد برجي "زوج تحت الإقامة الجبرية"، وسيسعى علي ربيع جاهداً لأن يكون "أحسن أب"، ودنيا سمير غانم في "عالم موازي".

إليكم أبرز العناوين الكوميدية لهذا الموسم.