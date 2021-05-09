اعتبرت الكاتبة الصحافية سامية عايش أنّ المسلسل المصري "لعبة نيوتن" شكّل مفاجأة موسم دراما رمضان 2021، على مستوى القصة، وطبيعة العلاقات الإنسانية بين الشخصيات، وأشادت بأداء الفنّانين محمد ممدوح، ومحمد فراج في العمل، والأداء "المميز" التي تقدمه الفنّانة السورية سلافة معمار في مسلسل "حارة القبة".

بينما واصلت سامية انتقادها لما وصفته بـ "البرامج السطحية التي تعتمد على التقديم التافه، تحت مسمى برامج كوميدية"، كبرنامجي "رامز عقله طار"، و "وطن ع وتر".

كيف بدا المشهد الدرامي العربي عموماً هذه السنة، هل هو أفضل من المواسم السابقة أم ما زال يراوح في المكان ذاته؟ وما هي أبرز سلبياته؟

هذا ما تجيبنا عنه سامية عايش.. في قراءة لموسم دراما رمضان 2021 بعيون النقاد.