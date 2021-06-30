يبدأ عرض "محافظة مسامير" حصريًا على "نتفلكس" في 1 تموز/ يوليو 2021، وهو أوّل الأعمال التي أثمر عنها اتفاق الشراكة الحصرية بين المنصة العالمية، والشركة السعودية "ميركوت" لخمس سنوات.

"حرب إعلامية عالمية"، "شقاق قبلي طويل الأمد"، و"هوس صحي خرج عن السيطرة"، وغيرها من العناوين ستعرض على مدار 8 حلقات من "محافظة مسامير"... فما المتغيرات التي فرضتها الرؤية الفنية الجديدة للعمل؟ وماذا يقول صنّاعه للمشاهدين مع انطلاقة العرض؟ وما هي المشاريع المستقبلية مع "نتفلكس"؟

عبد العزيز المزيني الرئيس التنفيذي لشركة "ميركوت"، والمخرج مالك نجر؛ يجيبان على أسئلتنا حول "محافظة مسامير" في مقابلةٍ خاصة لـCNN بالعربية.