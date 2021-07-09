قفز دون تردد.. مسن بعمر 81 عامًا يخاطر بحياته لإنقاذ طفل غرق في نهر

خاطر كونغ شيانغشينغ، الذي يبلغ من العمر 81 عامًا، بحياته لإنقاذ طفل غرق في نهر بمدينة بانتشو بمقاطعة قويتشو جنوب غرب الصين، إذ أن الصبي البالغ من العمر 7 سنوات كان يلعب مع أخته في حديقة وسقط عن طريق الخطأ إلى النهر.

ولأن السماء كانت تمطر في ذلك الوقت، كان عدد قليل من الناس في الجوار لتقديم المساعدة عندما صرخت الفتاة طلبًا للمساعدة، وفقًا لشاهد عيان.

بعد قليل، رأت رجلاً مسنًا يقفز في النهر لإنقاذ الصبي، وكان ذلك كونغ شيانغشينغ، الذي قال "رأيت طفلاً، بعمر قرابة 5 أو 6 سنوات، مستلقيًا على سطح الماء. لم يتحرك على الإطلاق، لذا قفزت إلى الأسفل لأمسك به وأقلبه حتى يتمكن من التنفس".

انتشر المقطع على الإنترنت، وتفاجأ أبناؤه لما حدث، وعند سؤاله عن سبب جرأته في فعل ما قام به نظرًا إلى عمره، قال كونغ إنه لم يكن ليتردد في إنقاذ حياته سواء كان طفلاً أو شخصًا بالغًا.