رفعت سكارليت جوهانسون دعوى قضائية ضد شركة ديزني. الممثلة الأمريكية واحدة من أكبر نجوم سلسة مارفل، وزعمت أن ديزني قد انتهكت عقدها عندما أصدرت فيلم "الأرملة السوداء" على خدمة البث، ديزني بلس، ودور السينما في ذات الوقت.

من جانبها، تقول ديزني إنه "لا توجد حجة" في هذه الدعوى وأنها "مقلقة في تجاهلها القاسي لجائحة كوفيد - 19".

محرر شؤون وسائل الإعلام التجارية في CNN فرانك بالوتا يسرد لكم التفاصيل في هذا الفيديو، ويبيّن الأسباب التي تدفع جوهانسون للاهتمام بعرض ديزني للفيلم في السينما وعلى خدمة البث الخاصة بها.