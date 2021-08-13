نشر المضيف السابق لبرنامج "The Tonight Show"، جاي لينو، مقطع فيديو بدا فيه وهو يتسكع في الهواء، حيث كان متعلقًا بمقدمة طائرة تحلق بسرعة 237 كيلومترًا في الساعة، وتظاهر بالتسلق نحو قمرة القيادة.

يقول لينو إن الطائرة من طراز غرومان الباتروس كانت تطير بسرعة 237 كيلومترًا في الساعة عندما غامر بالخارج ليمزح مع رفاقه.

أحد مستخدمي تطبيق إنستاغرام شبّه الفيديو بمشهد في حلقة "Twilight Zone"، عندما رصد ويليام شاتنر، وهو يطير عبر عاصفة، مخلوقًا خارج الجناح.

ورغم أن لينو قد يكون في شفق حياته المهنية، إلا أنه لا يزال يعرف كيف يقدم مزحة عملية.