كل اختياراته صعبة.. رسّام يقفز من أعلى رافعة هربًا من الاشتعال أو الصعق

كانت لحظة "اختر سُمّك" بالنسبة لرسام عالق على رافعة تحترق، هل يحترق أم يُصعق أم يقفز؟

كان كابيرا راميرز ذو الـ23 عامًا في أعلى رافعة، عندما ارتطمت بأسلاك طاقة واشتعلت. ولأن الرافعة كانت تلامس أسلاك الطاقة، لم يستطع رجال الإطفاء استخدام الماء أو سلالمهم الهوائية.

راميرز كان ينجز مهمة رسم على مبنى وكالة هارلي ديفيدسون في أوكسفورد بألاباما، وبعد وقوع الحادثة، أتى أفراد الدفاع المدني إلى الموقع، وأمسك 15 رجل إطفاء بخيمة كانت ملقاة بالقرب من الرافعة، وحاولوا إقناع راميرز بالقفز قبل أن يحدث له مكروه ما.