"نحن نتبع قوانين معينة لسبب وجيه للغاية"، هذا ما قاله الأب جيمس إيكرز، ولي أمر أحد طلاب مدرسة في تكساس، حيث تجرد من ملابسه أثناء اجتماع مجلس إدارة مدرسة دريبينغ سبرينغز.

وفي خطاب له أمام مجلس الإدارة، قال إيكرز: في العمل، جعلوني أرتدي هذه السترة، أكرهها. جعلوني أرتدي هذا القميص وربطة العنق، لكنني أكرهما. في الطريق إلى هنا، تجاوزت ثلاثة لافتات “قف” وأربع إشارات حمراء، وكدت أقتل شخصًا ما هناك. لكنها طرقي أيضًا. لذلك لدي كل الحق في القيادة بالسرعة التي أريد القيادة بها في المنعطفات التي أريدها.

وتابع ولي الأمر بالقول: وصلت هنا إلى المدرسة اليوم، وكانت مواقف السيارات ممتلئة، وقررت أنني سأوقف سيارتي في أي مكان أريده، والذي كان موقف ذوي الاحتياجات الخاصة في هذه الحالة.

وانتهى إيكرز قائلًا "لذا، هذا بروتوكول بسيط أيها الناس، نحن نتبع قوانين معينة. نتبع قوانين معينة لسبب وجيه للغاية"، وكان قد تجرد من أغلب ملابسه في هذه اللحظة، دعمًا لارتداء الكمامات، واحتجاجًا على سياسة ارتداء الكمامات الاختيارية التي تطبقها المدرسة.